Alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

In de Hoofdklasse B heeft ACV vanmiddag met 4-2 gewonnen van Buitenpost. HZVV was ook succesvol en wist overtuigend te winnen van Purmersteijn met 3-0. In de 1e klasse E ging Noordscheschut op bezoek bij vv Groningen en won het ook met 3-0.

In de 2e klasse J stonden LTC en DZOH tegenover elkaar. De Assenaren wisten ruim te winnen met 3-0. De Weide was met 0-2 te sterk voor FC Meppel en Drenthina ging met 3-0 onderuit tegen DESZ. Onze Club Sterrenteam sc. Elim verloor met 2-0 van The Knickerbockers.

In de 3e klasse C won FC Zuidlaren in eigen huis van Velocitas met 1-0. FC Klazienaveen - ZZVV in de 3e klasse D was het meest doelpuntrijke duel van vanmiddag. Het werd maar liefst 5-5.

Bekijk hieronder alle uitslagen en standen van vanmiddag...