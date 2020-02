Jeugdbrandweer maakt jongeren warm voor het echte werk

Op dit moment stroomt zo'n 20 tot 25 procent van de jeugdleden door naar de vrijwillige brandweer. "Eigenlijk is dat best goed, maar we hopen dat het wat meer wordt", zegt Jeroen Kuilder van de Veiligheidsregio Drenthe. "De jeugdbrandweer is daarom ontzettend belangrijk en we willen de jeugd nóg meer gaan betrekken bij de vrijwillige brandweer."

Jongensdroom

"Als klein jongetje had ik al de droom om brandweerman te worden", geeft Marc Ringenier toe. Hij behoort tot het jeugdkorps van Hoogeveen. "Daarom ging ik bij de jeugdbrandweer. Zo maak je je droom gewoon waar." Toch weet hij niet of hij zich volgend jaar, als hij achttien is, aanmeldt bij de vrijwillige brandweer. "Ik ga waarschijnlijk werk doen waarbij je niet op elk moment opgeroepen kunt worden. Dan wordt de brandweer een lastig verhaal, hoewel het me wel erg leuk lijkt."

Lobke Pieket Weeserik was dit jaar begeleider, waar ze bij vorige edities nog meedeed. Ze maakte de overstap van de jeugdbrandweer naar de vrijwillige brandweer. "De uitdaging is heel leuk. De brandweer is echt mijn passie en ik doe het met plezier. Klaarstaan voor de maatschappij vind ik heel belangrijk, mensen helpen en mensen redden."

Geen echt vuur

De regionale kampioenschappen gaan, naast dat het leuk moet zijn, wel het om de winst en er wordt serieus door de jury beoordeeld. Het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, dat ook de wedstrijden van de professionele brandweer beoordeelt, is daarvoor uitgenodigd.

Deelnemende teams moeten branden blussen in en buiten het magazijn van een bedrijf aan de Van Hobokenstraat in Assen. Voor de kampioenschappen wordt er geen echt vuur gebruikt, maar een digitaal systeem met schermen en laserstralen. Het lijkt op lasergamen en simuleert het uitblussen van een brand.

Assen en Hoogeveen winnen

Er zijn drie categorieën: de aspiranten strijden in de lage- en hogedrukklasse en de junioren alleen in de lage druk. Het korps uit Assen bleek de beste in de aspiranten hogedrukklasse en bij de junioren, terwijl Hoogeveen de meeste punten in de aspiranten lage druk behaalde.