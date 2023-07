Koning viert Koningsdag volgend jaar in Emmen

Koningsdag wordt volgend jaar in Emmen gevierd. Op zaterdag 27 april komt koning Willem-Alexander met zijn familie naar Drenthe om zijn 57-jarige verjaardag te vieren. Dat is zojuist bekend geworden. Dit jaar vierde de Koninklijke familie Koningsdag in Rotterdam.

"Ik ben heel erg blij dat de koning positief heeft gereageerd op de uitnodiging van de commissaris van de koning Jetta Klijnsma en mij om zijn verjaardag met zijn gezin en leden van de Koninklijke familie volgend jaar in onze gemeente te vieren", laat burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen weten.

In 2002 laatste keer in Drenthe

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is bijzonder verheugd. "De komende maanden gaan we met zijn allen bekijken hoe we deze Koningsdag gaan inkleden. We gaan er hoe dan ook een geweldig feest maken, voor én met alle inwoners van Emmen, en ver daarbuiten. De burgemeester en ik kijken er nu al enorm naar uit."

De laatste keer dat de Koninklijke familie Koningsdag/Koninginnedag vierde in Drenthe was in 2002, in Hoogeveen en Meppel. Ze zouden in 2001 al Drenthe aandoen, maar toen heerste er mond- en klauwzeer en werd het feest een jaar uitgesteld.