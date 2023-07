Fokker-jachtvliegtuig officieel klaar en gepresenteerd

'Schept een band'

De meeste tijd voor het restaureren van het vliegtuig heeft in de voorvleugel gezeten. Daarvoor is speciaal hout uit Alaska gekomen, dat bijna nergens te verkrijgen is. Op basis van tekeningen uit de jaren dertig is de vleugel opnieuw opgebouwd. In april zijn de laatste testvluchten afgerond door de Engelse piloot Dan Griffith. Vervolgens is er een document afgegeven waardoor het vliegtuig officieel de lucht in mag.

Fokker walhalla van de wereld

Maar helemaal stoppen zit er niet in. De familie is alweer aan het kijken naar nieuwe projecten. "We willen meer Fokkers bouwen. Bijvoorbeeld de trainingsvliegtuigen die de D21 hebben ondersteund", aldus van Egmond. "Maar dan praat ik over een jaar of tien of twaalf jaar voordat zoiets gerealiseerd is. We zijn van plan om Hoogeveen uit te bouwen tot het Fokker-vliegveld van de wereld. Dus zoveel mogelijk Fokker types bij elkaar halen en dat gaat lukken zoals het er nu uitziet."