Dick Lukkien snapt afgelasting: 'Anders breng je iedereen in gevaar'

"Volgens mij is dit een hartstikke legitieme beslissing", reageert Lukkien. "Er worden enorme waarschuwingen afgegeven. Je kan kan het de mensen in mijn ogen niet aandoen om morgen de weg op te gaan. We willen daarnaast niet het risico lopen dat er in het stadion een bord los waait. Dan breng je iedereen in gevaar. De enorme windstoten zullen bovendien het voetbal beïnvloeden en daar ben ik als trainer geen voorstander van."

FC Emmen nam gisteren al contact op met de Nederlandse voetbalbond vanwege de naderende storm. "Dat was om aan te geven dat we vandaag graag duidelijkheid wilden krijgen", legt Lukkien uit. "Voor hetzelfde geld is het morgen niet zo erg als de voorspellingen nu zijn, maar ik snap heel goed dat de KNVB hierop anticipeert. Ik ben blij met de vroege duidelijkheid."

Nieuwe datum

Welke nieuwe datum het duel op de speelkalender krijgt, is nu nog niet bekend. "Ik neem aan dat de KNVB zo vroeg mogelijk wil inhalen", verwacht Lukkien. "Als blijkt dat we deze week nog gaan spelen, zal ik ons programma daar op aanpassen. Zoals het nu lijkt, beslist de KNVB daar maandag over. We proberen daar nog wel enige druk op uit te oefenen, want als de KNVB wil dat we dinsdag spelen, moet ik overwegen om morgen nog te gaan trainen."

Naast het duel van FC Emmen gaan ook FC Utrecht-Ajax, AZ-Feyenoord, Sparta Rotterdam-ADO Den Haag morgen niet door. Volgens Lukkien is het heel goed mogelijk dat de competitiewedstrijden op verschillende dagen afgewerkt gaan worden. "Het lijkt me heel lastig om de speelronde van morgen op één dag te laten spelen, want meerdere ploegen hebben nog verplichtingen in de beker en de Europa League."

