Stoffer Kikkert verzamelt kikkers vanwege z'n achternaam: "Ik heb er zo'n 400"

Houten, zilveren en ivoren kikkers. In grote en kleine uitvoeringen. Het mag duidelijk zijn: de 88-jarige Stoffer uit Elim verzamelt kikkers. De reden van zijn verzamelwoede is eenvoudig te verklaren: "De naam zegt het al hè? Ik ben Stoffer Kikkert."

400 kikkers

In zijn vitrine staan inmiddels maar liefst 400 beeldjes van kikkers. Maar eigenlijk kom je het diertje overal in het huis tegen. Stoffer koopt ze vaak op vakantie, als souvenirtjes. Of hij krijgt ze. Het mooiste kikkertje heeft hij in Indonesië gekocht, in een zilverfabriek. "Vermoedelijk is er maar één van", zegt hij trots.