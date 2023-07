Blijdschap over komst Koninklijke familie naar Emmen voor Koningsdag: 'Dit is fantastisch'

"Je maakt geen geintje toch? Ik kom net uit de sportschool, dus ik heb het nieuws nog niet gevolgd." Secretaris Erwin Hemme van Oranjevereniging Zuidbarge wordt compleet overvallen door het nieuws dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar Koningsdag komen vieren in Emmen. "Dat is zeker goed nieuws."

Ook centrummanager Laurens Meijer hoort de komst van de Koninklijke familie op een bijzondere plek: hij staat op het vliegveld van Vilnius in Litouwen. "Het was voor mij ook compleet nieuw. Ik wist dat er al wel wat verzoeken lagen. Dit is fantastisch voor Emmen." Ook bij de ondernemers in de binnenstad is de vreugde groot. "Ik deelde het nieuws in de groepsapp en iedereen is zo enthousiast."

Hotelkamers al geboekt

Bij Ton Duivenvoorden van het Van der Valk-hotel in Emmen, tevens voorzitter van Koninklijke Horeca Drenthe, gingen de alarmbellen eerder deze week af toen er voor de periode rond Koningsdag ineens tientallen hotelkamers door de NOS werden geboekt. "Ik belde daarop met het gemeentehuis, want je wil toch weten wat er aan de hand is", legt hij uit. "Het is absoluut positief voor Emmen. Jarenlang bungelen we onderaan de lijstjes, dit is een mooie motivatie om eens bovenaan te eindigen."

Bij centrummanager Meijer borrelen de eerste ideeën meteen op als hij denkt aan wat de Koninklijke familie kan doen op de dag zelf. "Het Raadhuisplein en het water, Wildlands of het Marktplein richting het oude centrum: we hebben heel veel plekken die er goed uitzien op televisie. Dit is zulke goede pr voor de stad. Zoveel mensen die kijken."

Extra feest

Voor Oranjevereniging Zuidbarge is het extra feest volgend jaar, want de club bestaat dan ook nog eens 75 jaar. Secretaris Hemme kijkt er nu al naar uit. "We waren bezig om allerlei extra activiteiten hiervoor te bedenken, dus dit is geweldig. We hebben morgenavond een barbecue met alle vrijwilligers, dan zullen we er vast verder over nadenken. En misschien moeten we ook een extra bestuursvergadering gaan beleggen."

Het precieze programma wordt in de komende maanden verder bepaald. Meijer en Duivenvoorden hebben er vertrouwen in dat er iets moois uit komt rollen. "We zitten niet aan tafel om het programma te bepalen, maar we moeten er alles aan doen om voor ondernemers het maximale eruit te halen", zegt Van Duivenvoorden. Meijer: "We kunnen van alles gaan bedenken, maar we moeten eerst weten wat het programma wordt."

Ruim twintig jaar geleden