Na meer dan twintig jaar viert de koninklijke familie weer feest in Drenthe

Volgend jaar viert de koninklijke familie Koningsdag in Emmen. De laatste keer dat de koninklijke familie Koningsdag/Koninginnedag in Drenthe vierde was 21 jaar geleden, in 2002. Toen brachten koningin Beatrix en haar familie een bezoek aan Hoogeveen en Meppel.

"Eigenlijk zouden ze al in 2001 komen", zegt oud-burgemeester van Meppel Peter den Oudsten. Maar vijf dagen voor Koninginnedag werd het bezoek afgeblazen in verband met de uitbraak van mond- en klauwzeer. Ik was op 16 april 2001 benoemd, veertien dagen voordat de koninklijke familie naar Meppel zou komen. Ik heb niet veel van de voorbereiding meegekregen en kende niemand, dus heb ik veel tijd gestoken in het leren kennen van de mensen die de koningin zou spreken en de route die gevolgd zou worden. En toen ging het niet door."

"We hoorden het in 2001 van commissaris van de Koningin Relus ter Beek", vertelt toenmalig burgemeester van Hoogeveen Willem Urlings. "Die belde mij om te vragen of ik zin had koningin Beatrix te ontvangen. Dat was wel een soort bommetje dat viel. We hebben het bezoek openbaar gemaakt tijden de nieuwjaarsreceptie."

"Diezelfde dag zijn we nog met een aantal sleutelfiguren bij elkaar gekomen en zijn we begonnen met de voorbereiding", meldt de voormalige burgemeester. "Daar hadden we iets meer dan twee maanden voor. Die voorbereiding ging in nauw overleg met het kabinet van de commissaris en medewerkers van het Koninklijk Huis. Het hele programma moest goedgekeurd worden. En toen brak mond- en klauwzeer uit."

