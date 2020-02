Sudosa-Desto in thriller langs CSV, Olhaco onderuit tegen Huizen.

Hierdoor blijft Sudosa-Desto aan kop met 57 punten uit 16 gespeelde wedstrijden. Olhaco staat momenteel derde met 49 punten uit 15 wedstrijden.

Sudosa-Desto

Sudosa-Desto begon sterk aan de wedstrijd en wist de eerste twee set te winnen met 26-24 en 25-20. De derde en vierde set gingen verloren met 25-27 en 22-25. In de allesbeslissende set trok het team van trainer Erik Noordijk aan het langste eind en won het met 15-11. 'Het was spannend. We weten dat wanneer de tegenstander een goede dag heeft, ze ook van ons kunnen winnen. We hebben veel kwaliteit in onze jonge ploeg, maar zijn nog niet helemaal stabiel. Het ene moment spelen we fantastisch en het andere moment maken we onnodige fouten. Dit moeten we accepteren en vol energie blijven spelen, dan gaan we zeker nog veel wedstrijden winnen', aldus Noordijk.

Olhaco

Olhaco verloor de eerste set met 25-15, maar pakte de tweede met 21-25. Het lukte de ploeg van Menno Volkerink niet om door te pakken. Huizen werd sterker en won de derde en vierde set met 25-15 en 25-23. Volkerink: 'De eerste en derde set waren niet goed. We vergaten te volleyballen en hadden het erg moeilijk. We hebben een kleine selectie en missen op dit moment een stukje ervaring in ons team. Huizen was beter, maar kon mij vanavond niet echt overtuigen.' De tweede wist Olhaco wel te winnen. 'Na de eerste set zijn we rustig gebleven en je ziet dan direct dat we beter gaan spelen. We namen meer het initiatief en pakten de set. De vierde set was eigenlijk identiek aan de tweede. We stonden voor met 22-20, maar wisten het niet af te maken. Uiteindelijk laat je het dan liggen en verlies je alsnog met 3-1.' Toch is Volkerink positief over zijn team: 'We hebben gevochten, maar helaas niet gewonnen. Toch zit er nog veel rek in dit team en ik weet zeker dat we de komende acht wedstrijden nog de nodige punten zullen gaan pakken.'

Sudosa Desto gaat op 22 februari op bezoek bij EVV. Olhaco komt pas op 7 maart weer in actie. Dan speelt de ploeg in eigen huis tegen Apollo.