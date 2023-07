LTO Noord tweeledig over coalitieakkoord: 'Goede intenties, maar afwachten hoe ze het uitvoeren'

"Tweeledig", zo denkt LTO Noord-voorman Dirk Bruins over het nieuwe coalitieakkoord dat gisteren gepresenteerd is in het provinciehuis. BBB, VVD, PvdA en CDA zijn er na vier maanden onderhandelen uit wat de gezamenlijke plannen zijn voor de komende vier jaar. Drentse natuur- en milieuorganisaties roepen de provinciale politiek op tot visie, daadkracht en samenwerking.

LTO'er Bruins is enigszins tevreden over wat erin staat. "Het zit vol goede intenties, maar je moet eerlijk zijn. Er staan niet veel nieuwe dingen in", meent Bruins. "Ik zie geen grote kanteling in wat ze willen." Maar hij is toch niet helemaal tevreden. "Er is best veel afhankelijk van de landelijke politiek."

De natuur- en milieuorganisaties Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF), Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap vinden dat het akkoord 'voldoende bouwstenen' biedt, ook omdat duidelijk is wat er moet gebeuren. 'Wij hopen daarmee dat we nu vanuit een periode van onduidelijkheid en stilstand naar een periode gaan met perspectief en daadkracht', schrijven ze in een verklaring.

Vragen

In detail is Bruins blij dat er wordt gekeken naar hoe natuur kan worden gecombineerd met landbouwgebied. "Maar wat betekent dat precies? Wie gaat daar dan over?" Het akkoord rept erover dat landbouwgrond landbouwgrond blijft, tenzij anders beslist. Reinder Hoekstra van NMF: "Dat suggereert dat er rust is, maar ze kunnen er nog alle kanten mee op. Het zou betekenen dat er geen woonwijken worden gebouwd in landelijk gebied en dat er geen themapark bij Meppel zou komen. De vraag blijft hoe het college hiermee omgaat."

LTO'er Bruins is blij dat is uitgesproken dat Drenthe een wolvenvrije zone moet worden. "Maar hoe ga je dat concretiseren? Is het wel uitvoerbaar?" De Drentse natuur- en milieuorganisaties zetten daar ook vraagtekens bij. "Want hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen?", vraagt Hoekstra zich af. "Die vraag leg ik graag bij het college neer."

De organisaties roepen op 'vooral te investeren in knelpunten van vandaag de dag en te werken aan goede oplossingen. Het is vooral van belang dat de provincie deze rol zelf en ook samen met alle betrokkenen nu oppakt. De Drentse natuur- en milieuorganisaties willen daar ook graag mee verder.'

Iets wat wel concreter is is het niet uitbreiden van Natura 2000-gebieden. Bruins: "Daar zijn we blij mee, even die pas op de plaats. Wij houden ook van natuur, maar nu moet je kijken naar wat mogelijk is." Bruins ziet er vooral positieve punten in dat minder sprake is van beleid van bovenaf, maar dat er vooral beleid wordt gemaakt vanaf de keukentafel.

'Is het realistisch?'

Bruins zegt rustig te kunnen ademhalen als boerenbedrijven hun vergunning kunnen houden en ze kunnen blijven concurreren met alle boerenbedrijven in West-Europa. "Van leveren op kostprijsniveau kunnen de gezinnen niet leven. Er moet dus ook wel voor betaald worden."

Zorgelijk vindt Bruins wel dat er in het akkoord niets staat over dat het beleid van de provincie boven het nationaal beleid gaat. "We moeten uitkijken dat het beleid in de provincie wel kan worden uitgevoerd."