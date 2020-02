Hurry Up onderuit tegen BEVO

Hiermee blijft Hurry Up staan op plaats zes met 20 punten uit 18 wedstrijden.

Ondoordachte schoten

Hurry Up begon goed in Limburg en kwam snel op twee punten voorsprong. Uiteindelijk liet de ploeg het toch uit handen glippen. Fiege is dan ook teleurgesteld: 'We kunnen beter en als we er dichter opzitten, wordt de tegenstander zenuwachtig. Dan kunnen we veel meer doen met onze kansen. Nu geven we de doelpunten te gemakkelijk weg. De vele ondoordachte schoten op doel zijn ook zonde. Als we hier zorgvuldiger mee omgaan, krijg je een hele andere wedstrijd. De Final4 BENE-League gaan we helaas niet halen, maar wel gaan we strijden om de titel in eigen land.'

Volgende week zaterdag komt koploper Achilles op bezoek in Zwartemeer.