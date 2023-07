Kip is weer een blij ei: 'Maar nog een beetje onwennig'

"Maar wat wil je ook? Als een kind voor het eerst naar school gaat, vinden ze het ook moeilijk om die drempel over te gaan. Met de kippen is dat net zo. Ik hoop dat er over een week duizenden meer buiten lopen", zegt Bruinenberg.

De ophokplicht gold wegens de verspreiding van de vogelgriep sinds begin oktober vorig jaar en moest direct contact tussen pluimvee in een stal en besmette dieren voorkomen. Na negen lange maanden maakte landbouwminister Piet Adema gisteravond bekend dat de ophokplicht voor vogels en kippen werd opgeheven. Voorlopig geldt de maatregel nog wel in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, vanwege de pluimveedichtheid in deze regio's.

Stof op de ramen

Markt moet herstellen

Nu de kippen weer echt buiten kunnen scharrelen, krijgen pluimveehouders van vrije-uitloopkippen slechts 1 cent meer per ei. "Dat komt voor ons neer op 350 euro per dag", zegt Bruinenberg. "Daarnaast moeten we afwachten wat de markt doet. Die wordt nu overspoeld met deze eieren, dus dat evenwicht moet terugkomen. Daarnaast is het leven een stuk duurder geworden. De consument was net gewend aan het goedkopere scharrelei. Ik schat in dat het jaren duurt voordat de markt weer gestabiliseerd is."