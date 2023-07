Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De zomer is terug in Drenthe. We krijgen dit weekend tropische temperaturen boven de 30 graden. Voor sommige mensen reden om binnen te blijven. Maar er is genoeg te doen om er lekker op uit te gaan.

Jezelf wel regelmatig insmeren met zonnebrandcrème natuurlijk. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

FestiValderAa

Het hele weekend is er cultuur tijdens de tiende editie van het FestiValderAa. Op diverse locaties in en rondom Schipborg is muziek, theater, literatuur en kunst te zien. Bekende namen op het programma zijn onder meer Ellen ten Damme, Fay Lovsky en Laurens Joensen, Marcel Hensema en Lucas Hamming. En op zaterdag en zondag is er van 12.00 uur tot 19.00 uur ook een kinderfestival waar van alles te doen is.

EVW Historic Heroes

Op vliegveld Hoogeveen zijn zaterdag op de grond en in de lucht verschillende historische vliegtuigen te zien. Voor het publiek is het ook mogelijk een kijkje te nemen in hangars waar wordt gewerkt aan verschillende projecten. Ook is het mogelijk om een introductievlucht te maken op de verschillende vliegtuigen, zoals de Fairchild, Auster of Klemm. Grote trekker is natuurlijk de publiekspresentatie van de Fokker D.21, die helemaal opnieuw is opgebouwd op vliegveld Hoogeveen. Het toestel uit de jaren dertig is het enige exemplaar op de wereld dat ook kan vliegen. Zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur uur.

KarGaDoor

In Zuidwolde wordt voor de tiende keer KarGaDoor georganiseerd. In het Groene Hart in het dorp staan oldtimers opgesteld en ook authentieke woonwagens. Paarden en koetsen zijn te bewonderen tegenover Museum de Wemme. Op het Kerkplein en in de Hoofdstraat is een markt, inclusief een oude ambachtsmarkt. Verschillende bands verzorgen muzikale begeleiding. Om 14.30 uur is de traditionele parade. Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Schapen scheren en Wolfeest

In Balloo is zaterdag en zondag het jaarlijkse Schapen scheren en Wolfeest. De vaste schapenscheerders Ype en Kees zijn de hele dag bezig om de schapen te scheren. Rondom de schaapskooi en op de schapenweide is van alles te doen. In het wolatelier is te zien wat er van de wol wordt gemaakt.

Verder zijn er onder andere demonstraties vilten, spinnen breien en weven. En voor kinderen zijn er ook allerlei activiteiten. Zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 17.00 uur. Tickets zijn hier te bestellen.

Autocross Yde De Punt

In Yde-De Punt is zondag de jaarlijkse autocross. Het spektakel wordt gehouden op een circuit aan de Homsteek in Yde. De eerste cross werd zestig jaar geleden gehouden, georganiseerd door een groepje vrienden. Dit jaar doen honderd autocrossers mee in verschillende klassen. De autocross wordt gecombineerd met combineraces voor het NK. Ongeveer vijftig combines doen mee. De deelnemers komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België Luxemburg en Duitsland.

De dag begint om 11.30 uur, de entree is 12,50 euro. Kinderen tot 12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang.

Stiefkiekn

Westerbork is zondag het decor van de open Drentse kampioenschappen Living Statues. In het centrum van Westerbork kun je je de hele middag laten verwonderen door dertig levende standbeelden. Op het van Weezelplein, naast de levende beelden, is er een grote kunstmarkt waarop ruim veertig kunstenaars hun kunst tonen.