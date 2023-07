Oefening en wervingsactie in één: Assen twee dagen in de ban van reservisten

Tekort aan reservisten

In het centrum van Assen patrouilleren collega-reservisten bij het Koopmansplein. Tussen ijs-etende schooljeugd en terrasjes-pikkende toeristen, staan zij rustig om zich heen te kijken. De patrouille in het centrum is vooral bedoeld om aanspraak te krijgen met burgers. En dat lukt zeer aardig, vertelt een reservist. "We krijgen veel vragen en hebben toch al twee mensen gehad die serieuze interesse hadden in het worden van reservist. We hebben hun gegevens mogen noteren."