Storm Poly raasde afgelopen week over de provincie. Burgemeester Eric van Oosterhout maakte bekend dat koning Willem-Alexander volgend jaar met zijn familie naar Drenthe komt om zijn 57e verjaardag te vieren. En weet jij bij welke plaats het Franse Puy du Fou een groot themapark wil bouwen? Test jouw kennis over het nieuws van de afgelopen week in onze nieuwsquiz!