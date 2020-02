E&O buigt laat voor slimmere koploper

Drie keer kwam E&O, dat geen beroep kon doen op Daan Molenbroek (voetblessure) en Kilian Tubben (liesblessure), in eigen huis terug van een achterstand. Na 3-6 tekende Michael Wennink voor de gelijkmaker. Vijf minuten voor rust scoorde Lex Baas de 10-10.

Op routine

Na de pauze (11-13) bleef Quintus aan de goede kant van de score. Jeugdexponent Calvin van der Scheer bracht de spanning een kwartier voor tijd, met zijn vijfde, terug. Na 17-19 en 21-22 besliste Quintus, vorig jaar nog actief in de BENE-League, de partij op routine.

"We richten ons op de derde plaats", legt trainer/coach Freek Gielen na de verliespartij uit. "Het is mooi om te zien dat we lang mee kunnen. We missen in de slotfase de overtuiging. Na twee slechte wedstrijden is het wel fijn dat we het thuispubliek iets hebben laten zien."

Meerjarenplan

Door de nederlaag groeit het gat tussen de Heulse lijstaanvoerder en E&O met nog vier wedstrijden te gaan naar vijf punten: 27 om 22. Hellas (25 punten) en BFC (24) staan daar nog tussen. De top-2 van de eredivisie speelt in de lente om promotie naar de BENE-League.

E&O speelt over tien dagen in de achtste finale van de beker in eigen huis tegen LIONS 2. "De kwartfinale halen is een doel", besluit Gielen. "Het is belangrijk dat we stappen blijven maken. Dat is onderdeel van ons meerjarenplan. We hebben van te voren gezegd er drie jaar over te willen doen om terug te keren naar de top van de eredivisie. Vorig jaar eindigden we als zesde, nu gaan we voor plaats drie."