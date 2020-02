Dames E&O in zinderende wedstrijd nipt langs Foreholte

Hierdoor staat E&O op plek 10 in de 1e divisie met 15 punten uit 22 wedstrijden.

Ontzettend trots

Trainer Henk Smeenge is ontzettend trots op zijn team: 'Het was duidelijk dat we aan elkaar gewaagd waren. In de eerste helft kwamen we op vier punten voorsprong, maar toch stonden we na bij de rust nog maar met één punt voor. Zonde, want we waren in die fase wel beter.' Na rust kwam Foreholte beter uit de startblokken. 'We kwamen snel op achterstand en tien minuten voor tijd liepen zij uit naar vijf punten verschil. We hebben een time-out aangevraagd en hierin alles op scherp gezet. We hebben elkaar aangekeken en aangegeven dat we vol gas moesten gaan. De dames hebben dit heel goed uitgevoerd, want we scoorden aan de lopende band en kwamen uiteindelijk op voorsprong. In de laatste minuut was het onze keepster Amber Foree die een schot op doel wist te stoppen waardoor we de wedstrijd wisten te winnen.'

Volgende week komt Volendam op bezoek in Emmen.