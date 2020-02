Tiener Van der Scheer breekt door bij E&O

"Over mezelf ben ik tevreden. Uiteindelijk ben je een team en eigenlijk hoorden de punten in Emmen te blijven. Dat zou een mooie stunt geweest zijn." Calvin van der Scheer blijft na de 21-24 nederlaag met gemengde gevoelens achter.

Pluspunt

Met zeven doelpunten was hij de meest trefzekere van de avond. Zo tekende Van der Scheer vijf minuten voor tijd vanaf tien meter nog voor de 21-22. "Ik ben een speler die van afstand moet schieten", weet hij. Op zijn twaalfde stopte Van der Scheer met voetballen bij DZOH en werd lid van E&O. "Ik moet mijn kansen van afstand pakken. Dat is mijn pluspunt."

Vorig seizoen schipperde Van der Scheer nog tussen de reserveploeg en hoofdmacht. Dit jaar gooit trainer/coach Freek Gielen het jeugdexponent voor de leeuwen. "Ik draai volledig mee bij het eerste. Ik ben blij met het aantal speelminuten dat ik krijg en het aantal doelpunten dat ik scoor."

Oranje U20

Van der Scheer maakt ook deel uit van Oranje U20. De linkeropbouwer is ambitieus. "Het zou heel gaaf zijn om in het buitenland te spelen", besluit hij glimmend. "Ook voor het Nederlands team spelen lijkt me een mooie optie."

Met E&O is Van der Scheer afgezakt naar de vierde plaats in de eredivisie. Het gat met nummer twee Hellas is met nog vier wedstrijden te gaan is drie punten. De top-2 strijdt in de lente om promotie naar de BENE-League.