Honderd militairen uit Assen naar Irak voor NAVO-missie

Een afvaardiging van honderd militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen gaat vanaf 1 januari 2024 naar Irak om bij te dragen aan een NAVO-missie. In totaal stuurt het kabinet 145 militairen naar de hoofdstad Bagdad.

De militairen van de Johan Willem Frisokazerne uit Assen en het ondersteunende personeel worden ingezet voor beveiligingstaken, op verzoek van Irak. De militairen uit Assen blijven in principe de eerste drie maanden in Irak, daarna volgt een aflossing. Mogelijk gaat er later volgend jaar opnieuw een afvaardiging uit Assen naar Irak.