Drents Museum in Armenië: wat heeft Drenthe met het land in de Kaukasus

Drenthe en Armenië liggen duizenden kilometers uit elkaar. En toch bestaan er banden tussen onze provincie en het land in de Kaukasus. Het Drents Museum komt in april met een grote tentoonstelling over de geschiedenis van het land. In Assen bevindt zich sinds april 2001 ook al iets wat nauw verbonden is met het verleden van het Armeense volk.

In de ban van Ararat-Schatten

In de tentoonstelling 'In de ban van Ararat-Schatten uit het oude Armenië' maakt de bezoeker een reis door de rijke geschiedenis van Armenië. Unieke voorwerpen uit het History Museum of Armenia komen naar Assen. Eén van de topstukken is een stukje hout waarvan beweerd wordt dat het afkomstig is van de Ark van Noach.

Ter voorbereiding op de tentoonstelling is het Drents Museum komende week in Armenië. RTV Drenthe is mee en doet vanaf maandag verslag van de reis. Dagelijks op radio, maar ook op televisie en internet. In de tv-reportages zal een aantal van de topstukken die naar Assen komen te zien zijn.

Armenië en Drenthe

Maar er zijn meer banden tussen Armenië en Drenthe. Vijf tuinders uit Westerveld ondersteunden vorig jaar een collega-tuinder uit Armenië. Zaruhi Mikayelyan liep een aantal weken stage bij het bedrijf van Harrie Boehof in Dwingeloo om te leren hoe ze potplanten en coniferen moest stekken. Ook gaven ze de vrouw een lening om haar bedrijf in Armenië goed op poten te kunnen zetten.

Arnold Goettsch en Menno Kirghof uit Diever reden in een tweedehands transportbus bijna vijfduizend kilometer naar het Armeens dorp Hartagyugh. Daar hielpen ze met het opzetten van een landbouwproject. De transportbus lieten ze in het dorp achter. De inwoners gebruiken de bus om de producten die ze hebben geproduceerd naar de hoofdstad Jerevan te brengen.

Armeense genocide

In Assen staat natuurlijk op begraafplaats de Boskamp het monument voor de slachtoffers van de Armeense genocide. Het monument kwam er na een initiatief van de Armeen Nicolai Romashuk, uit Assen. Die genocide vond plaats in 1905 en 1906. Turkse Ottomanen vervolgden en vermoordden honderdduizenden Armeniërs. Het huidige Turkije ontkent de genocide en zegt dat het om een burgeroorlog ging in plaats van volkerenmoord. Elk jaar komen Armeniërs op 24 april -hun nationale feestdag- naar het monument in Assen om een krans te leggen.

Ook in de Armeense hoofdstad Jerevan staat een nationaal monument ter herinnering aan de genocide: het Tsitsernakaberd-complex. Een tv-reportage hierover zendt RTV Drenthe rond 14 februari uit.