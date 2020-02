Drenthe Toen: Zien en gezien worden op de de modieuze Drentse café-veranda's

Heemschut Drenthe is bezig met historisch onderzoek naar Drentse café-veranda's en wil er in ieder geval een publicatie aan wijden. Vooral rondom de stad Groningen zijn die in onze provincie te vinden. Er is weinig over opgeschreven, maar foto´s zijn er wel. "Alleen zoeken we nog steeds materiaal, het liefst verhalen. Die zijn er weinig", zegt Gerard de Vries, secretaris van Heemschut Drenthe.

Zien en gezien worden

We zitten op de veranda van café Onder de Linden in Vries. Het is nog vroeg, de zaak is nog dicht. De Vries: "Dit terras is een verhaal op zich. Het is nog helemaal in oorspronkelijke toestand. Een voorbeeld van de café-wereld rondom de stad Groningen aan het begin van de vorige eeuw. Met mooi weer ging men er op de fiets op uit en zocht dan een plekje. Dit waren de plaatsen waar men graag verpoosde en een zogeheten verversing tot zich nam. Liefst aan een drukke straat. Zien en gezien worden, dat is nog steeds zo."

De stamgasten zaten liever in het café, die hadden het niet zo op in de etalage zitten. "Dat was meer voor de stadse elite", vertelt de Vries, "die waren daarop gekleed."

Kantwerk van latjes

Er zijn er wel honderden geweest van dit soort terrassen, meent de Vries. "Altijd van hout. De één wat meer gedecoreerd dan de ander. Altijd een open constructie met fijn bewerkt hout. Een soort kantwerk van latjes, want dat gaf sfeer. In het Drents archief kan je op veel foto's zien dat caféhouders echt hun best deden om er wat moois van te maken. Het moest er feestelijk uitzien."

Tussen 1890 en 1930 was de glorieperiode van de café-veranda's. Intussen zijn er van de honderden in Noord-Drenthe nog maar enkele tientallen over. "Hout is ook niet het sterkste materiaal natuurlijk. Als je het niet heel goed onderhoudt en zwakke plekken systematisch vervangt, dan gaat het heel snel van je af."

De Vries kijkt om zich heen. "Jammer dat ze nog niet open zijn! Maar we zitten hier toch fantastisch. Ik kan me die Groningers van destijds wel voorstellen hoor." Dan gaat de deur open en uitbaatster Renée Hamersma nodigt ons binnen. "Een kop koffie?" Ja, dat willen we wel. Binnen hangen historische foto´s van het café, veel vrolijke taferelen op de veranda. "Ja het is veel onderhoud, al dat houtwerk. Maar het is bepalend voor de sfeer van het pand. Wij zorgen dat het tiptop in orde blijft."