Kabinet valt na mislukt crisisoverleg over asielmaatregelen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanavond tijdens een ultiem overleg geen akkoord bereikt over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarmee is het kabinet-Rutte IV gevallen, bevestigen Haagse bronnen.

De top van het kabinet sprak vanavond tijdens het asieloverleg onder meer over de optie om gezinshereniging tijdelijk te kunnen stoppen. Vluchtelingen die hier mogelijk kort blijven, zouden geen familie over kunnen laten komen wanneer de asielopvang overbelast is geraakt, zo is het idee. Maar dat voorstel vond onvoldoende steun bij de andere partijen.

Twijfels bij ChristenUnie en D66

Beperking van gezinshereniging ligt met name zeer gevoelig bij de ChristenUnie. Ook D66 zette grote vraagtekens bij zo'n maatregel. Twijfel is er vooral over de juridische houdbaarheid.

Ook op tafel lag een asielstelsel waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vluchtelingen die vanwege persoonlijke redenen een status krijgen of vanwege een oorlogssituatie. Van die laatste groep wordt aangenomen dat ze binnen afzienbare tijd terug kunnen naar hun herkomstland. Zij zouden minder mogelijkheden krijgen om gezinsleden over te laten komen.

Rem op nareizigers

Het kabinet zette vorig jaar augustus ook al een rem op nareizigers. Familieleden van statushouders mochten pas naar Nederland komen als er een woning beschikbaar was voor het gezin. De maatregelen leverden veel kritiek op in onder meer de Tweede Kamer. Juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hadden bovendien aangegeven te twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de maatregel.

Nadat verschillende statushouders naar de rechter waren gestapt en allemaal in het gelijk werden gesteld, vroeg staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) de Raad van State om een definitief oordeel. Die maakte begin februari korte metten met de maatregel. De nareisbeperking voor familie van statushouders is in strijd met het nationale en Europese recht, oordeelde de hoogste bestuursrechter toen. Daarop trok het kabinet de maatregel in.