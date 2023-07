Drentse BBB-voorman Schuinder: 'Heel benieuwd wat er allemaal op slot gaat'

De Drentse BoerBurgerBeweging-voorman Gert-Jan Schuinder ziet na de val van het kabinet kansen om een andere koers in Nederland te varen. En daarbij heeft hij ook een rol in gedachten voor zijn eigen partij met landelijk kopstuk Caroline van der Plas.

"Morgen gaat de zon gewoon weer op, dus de wereld ziet er niet ineens heel anders uit", reageert Schuinder op de val van Rutte IV. "Maar ik kan me wel voorstellen dat de grote dossiers nu in de pauzestand komen." Daarbij doelt hij onder meer op de veelbesproken stikstofdoelen. "Die deadline gaat in ieder geval geen 2030 meer worden, maar 2035. Dat geeft wel rust."

Toekomstplan voor de provincie

"Het is ook goed mogelijk dat er kritisch gekeken gaat worden naar het Drents Programma Landelijk Gebied", vervolgt Schuinder. Dat is het toekomstplan voor de provincie als het gaat over klimaat, natuur, water en de toekomst van de landbouw. "Kan je dat wel met een demissionair kabinet voortzetten of moet je wachten op een nieuw kabinet? Want wie weet komt er een kabinet met een heel andere kleur", aldus Schuinder.

"Ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal op slot gaat. Want een demissionair kabinet past in principe alleen op de winkel. Plannen die op stapel staan en waar geld aan hangt, zullen momenteel ook on hold gaan", denkt de BBB-voorman.

'Koers die recht doet aan wat er in de maatschappij leeft'

Als het aan Schuinder ligt, komt er na Rutte IV een andere koers in politiek Den Haag. "Hopelijk leveren nieuwe verkiezingen een koers op die recht doet aan wat er in de maatschappij leeft. Ik gun ons als land ook een andere koers."

En die koers zal wat Schuinder betreft mede worden vormgegeven door BBB. "Je merkt dat het in de provincies goed gaat. We zijn constructief, zitten in het midden en laten andere partijen ook hun punten maken. Je ziet dat er best valt samen te werken met BBB. Dat zou wat mij betreft ook prima kunnen in Den Haag."

Kandidatenlijst voor landelijke verkiezingen