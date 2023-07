LTO na val kabinet: 'Onzekerheid voor boeren'

Van der Tak hoopt dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd "in het belang van alle boeren en tuinders in Nederland". Volgens hem hebben de Provinciale Statenverkiezingen al laten zien "dat mensen veel waarde hechten aan de Nederlandse landbouw". Toen behaalde de BoerBurgerBeweging een grote overwinning. De LTO-voorzitter verwacht dat nieuwe verkiezingen "dit beeld bevestigen".

'Vier jaar strijd'

Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie vinden het goed dat het kabinet gevallen is. "Vier jaar strijd en nu eindelijk: The world is ours!!", laat FDF in een statement weten.