Rutte biedt ontslag kabinet aan: 'Het is een unaniem besluit'

De verschillen tussen de coalitiepartijen op het gebied van migratie zijn onoverbrugbaar gebleken. Dat zegt premier Mark Rutte in een persconferentie over de val van zijn kabinet.

Nog vanavond zal Rutte schriftelijk het ontslag aanbieden aan de koning. Hij noemt de situatie "betreurenswaardig, maar de politieke realiteit waar we niet omheen kunnen". Morgen praat Rutte de koning bij.

Demissionair verder

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan demissionair verder. Rutte benadrukte dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat verder praten geen zin meer had. Eerdere berichten dat de ChristenUnie het initiatief daartoe genomen had, ontkende hij. "Het is een unaniem besluit."

Het breekpunt is de gezinshereniging voor asielzoekers met een verblijfsvergunning geworden. De VVD wilde een pauzeknop en een quotum op het aantal nareizigers per maand. Voor de ChristenUnie is dat onverteerbaar. Rutte wilde daar inhoudelijk niet op ingaan.

"We waren bezig met een heel pakket maatregelen", aldus Rutte. "Daar was nog geen overeenstemming over. Gezinshereniging was een belangrijk onderdeel daarin."

Stevigheid

"Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken", zei Rutte over de samenwerking in de coalitie. De "stevigheid" die hij deze week heeft laten zien in de discussies binnen het kabinet heeft niet geholpen, erkende Rutte. "Maar dat is niet de reden van de kabinetsval", zei hij.

Rutte verwijt zichzelf niets, behalve dat hij zijn bezwaren "vriendelijker had kunnen brengen". Andere partijen wijzen wel naar de VVD-voorman. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemde zijn opstelling grenzend aan roekeloos en "onverantwoord hard".

Ondanks de val van het kabinet heeft Rutte wel de energie om verder te gaan als leider van de VVD. Maar hij wil eerst overleggen met de partijtop. "Ik ga er nog even rustig over nadenken."

Val na 543 dagen

Geen enkel kabinet geleid door Rutte zat er zo kort als zijn vierde. De val kwam 543 dagen na de beëdiging door de koning. Het was zijn tweede kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Het eerste kabinet van Rutte zat er 558 dagen toen Rutte zijn gang naar toen nog de koningin maakte om zijn ontslag in te dienen. Dat was een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders. Het viel omdat Wilders niet akkoord ging met nieuwe bezuinigingen.

Het tweede kabinet-Rutte, van VVD en PvdA, was juist het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zat zijn termijn volledig uit tussen 2012 en 2017. Het kabinet-Rutte III werd beëdigd op 26 oktober 2017 en diende op 15 januari 2021 ontslag in. Dat was naar aanleiding van het kindertoeslagenschandaal.

Nieuwe verkiezingen op zijn vroegst half november