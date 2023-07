LTO Noord-voorman Bruins: 'Overheid neemt nu geen grote besluiten meer, dat is zorgelijk'

Een traan zal LTO Noord-voorman Dirk Bruins allerminst laten om de val van het kabinet. Maar het klappen van Rutte IV zorgt volgens hem wel voor veel vraagtekens bij de boeren.

"Veel mensen waren helemaal klaar met dit kabinet, dat zag ik ook bij veel boeren. Maar het is wel een dubbel gevoel, want nu moet alles opnieuw worden gedaan, terwijl er heel veel op ons afkomt", vertelt Bruins. "Als je een demissionair kabinet hebt, is er namelijk ook sprake van stilstand. En dat is nooit goed."

"Zo moesten de provincies voor 1 juli hun gebiedsprogramma's indienen en daar moet iets mee gebeuren. En we hebben hier in Drenthe rondom lelieteelt de uitspraken van de rechter", verwijst Bruins naar het verbod om gewasbeschermingsmiddelen te spuiten op percelen bij Boterveen. "Als daar dingen niet goed gaan, moet daar ook vanuit de Rijksoverheid naar gekeken worden. Maar nu worden er vanuit de overheid geen grote besluiten meer genomen. Dat vind ik zorgelijk."

Stikstof

Ook voor het stikstofdossier heeft de kabinetsval gevolgen, beseft Bruins. "Het is nu onduidelijk geworden als boeren maatregelen willen nemen om stikstof te reduceren. Want wat gaat er met zo'n traject gebeuren, komt het wellicht helemaal stil te vallen? Dat geeft heel veel onzekerheid voor bedrijven en dat kunnen we niet gebruiken. Ik zou heel graag zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen willen."

Die verkiezingen zullen waarschijnlijk pas half november zijn, blijkt uit informatie van de Kiesraad. De wettelijke termijn is 90 dagen na de val van een kabinet, maar daar moeten nog de zomervakantie en de herfstvakantie bij worden opgeteld. Ook moeten gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op het klaarmaken van de stemlokalen.

Spanningen

Voor Bruins is het uiteindelijk geen verrassing dat het kabinet de volledige rit niet afmaakt. "Ik was zelf bij de onderhandelingen met het kabinet om tot een landbouwakkoord te komen. Toen merkte ik dat ik tegenover een ploeg zat die geen eensgezindheid uitstraalde. Er waren de nodige spanningen tussen de partijen en dat zorgde er ook voor dat er geen overeenstemming werd bereikt."