Natuur- en Milieufederatie Drenthe: 'Nu moeten we een plan maken'

Natuur- en Milieufederatie Drenthe is teleurgesteld dat het kabinet Rutte IV is gevallen. "Stilstand is achteruitgang", blikt voorman Reinder Hoekstra vooruit op de toekomst. In zijn eerste reactie is Hoekstra teleurgesteld.

Maar na even bijkomen ziet Hoekstra ook mogelijkheden. "Ik dacht direct: oh, daar gaan we weer", zegt Hoekstra, "maar nu met het nieuwe college dat woensdag gepresenteerd is denk ik ook: nu moeten we doorpakken. Als we nu doorpakken, verliezen we geen tijd."

Einddatum stikstof

Hoekstra ziet mogelijkheden nu er in Drenthe net een nieuw provinciebestuur is en er een coalitieakkoord gepresenteerd is. "Het was de laatste vier jaar onduidelijk wat er gebeurt in Drenthe, nu kunnen we een plan maken."

Kijkend naar het landelijk beleid vreest hij dat de einddatum in de stikstofwet nu definitief van 2030 naar 2035 gaat. "En het landbouwakkoord is er ook niet gekomen", zegt Hoekstra. "We kunnen gaan stilzitten, maar we moeten verder."

Impasse

Ook voor de boeren ziet Hoekstra de val van het kabinet niet als iets positiefs. "De 24 miljard die gereserveerd zal worden voor de transitie van de landbouw, die was nog niet zeker. Die gaat er mogelijk nu niet komen."