Norgers weten dat afhandeling mijnbouwschade nog steeds 'niet lekker werkt'

Hoewel de familie Blansjaar in Norg volgens Sietze de Jong 'in de top drie van Norg' zit als het gaat om schades afkomstig van de gaswinning, hebben ze exact 0 euro tegemoet kunnen zien. De Jong, tegen wil en dank expert geworden, ziet dat de afhandeling van mijnbouwschade nog steeds 'niet lekker werkt'.

Om daar nog maar eens aandacht voor te vragen, nodigde De Jong namens de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) raadsleden van de gemeente Noordenveld uit voor een rondje door Norg. Op verschillende adressen vertelden bewoners over hun schades en vooral de afwikkeling ervan.

'Ik hoef geen geld'

Zo woont Peter Blansjaar nu drie jaar aan de Molenstraat. In korte tijd wijst hij met gemak drie grote scheuren aan. Er zijn veel meer, maar vanwege het strakke schema is de tijd beperkt. Blansjaar meldde de scheuren in zijn woning bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat een onderzoeksbureau langs liet komen. De totale schade: 0 euro.

"De man die hier kwam zei, nog voor hij was begonnen, dat we ervan uit moesten gaan dat we niets zouden krijgen", zegt Blansjaar. "Ik hoef geen geld van het IMG, ik wil gewoon dat dit opgelost wordt."

Ongelijkheid

Blansjaar had onderzoeksbureau 10BE aan de deur. Een probleem is dat het IMG meerdere onderzoeksbureaus in de arm neemt om schades op te komen nemen. Dat maakt dat er in buurten verschillen ontstaan.

In de Leeuwerikstraat hebben bijvoorbeeld 24 mensen schade gemeld, weet De Jong. "In 23 van die gevallen is er geld uitgekeerd, in één geval niet. Die familie sta ik bij in hun proces. Het is niet uit te leggen."

Hoop

Er gloort licht aan de horizon met de uitbreiding van het wettelijk bewijsvermoeden en de erkenning vanuit het Rijk. Maar daarmee is nog lang niet alles opgelost, waarschuwt Linda de Boer namens de TWME.

"Tot 60.000 euro aan schade wordt er geen onderzoek meer gedaan naar causaliteit", schetst zij. "Maar onherroepelijke besluiten worden in beginsel niet opnieuw beoordeeld. Dat steekt."

Wel heeft ze goede hoop dat mensen die een vaste vergoeding van 5.000 euro hebben aangevraagd, daar nog 5.000 euro bovenop krijgen.

Toeslagenaffaire