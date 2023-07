Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen vanaf 2025 op eigen benen verder

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen blijft ook na 2024 overeind. De schuldhulpverlener die voor de meeste gemeentes in Drenthe werkt, komt op eigen benen te staan. Ze mag vanaf 2025 de eigen broek ophouden. Voorwaarde is wel een gezonde financiële start, met een bedrijfsvoering die op orde is. Want daar schort het al een tijdje aan.

De keuze voor verzelfstandiging van de GKB bevestigen meerdere bronnen aan RTV Drenthe. De gemeentes Assen, Hoogeveen en Meppel, al jaren samen de baas over de GKB, willen de kwaliteit van de schuldhulpverlening, de werkgelegenheid, en de jarenlange kennis en knowhow bij de club op die manier behouden. Binnenkort komen de wethouders met een voorstel naar de gemeenteraden.

Zorgenkindje

De GKB, met tachtig medewerkers en vijfduizend cliënten in portefeuille, is al jaren een zorgenkindje voor de drie gemeentes. Ze moeten elk jaar, als eindverantwoordelijke van de gemeenschappelijke regeling, tonnen bijleggen vanwege tekorten. Aanvankelijk zouden Assen, Hoogeveen en Meppel eind dit jaar al de stekker uit de gezamenlijke overheidsorganisatie trekken. Ze zouden de schuldhulpverlening uitbesteden aan een externe partij.

Maar daar zijn ze eerder dit jaar toch weer op teruggekomen. Wel willen ze af van de gemeenschappelijke regeling, per 1 januari 2025. De afgelopen maanden is nog eens naar drie toekomstscenario's gekeken. Dat waren verzelfstandiging waarbij de GKB zelf de eigen broek moet ophouden, aanbesteding aan een externe marktpartij, of als gemeentes de boel in eigen huis doen. Gekozen is, volgens een voorlopig besluit, voor een zelfstandige GKB.

Voorkeur

Dit heeft ook nadrukkelijk de voorkeur van interim-directeur Henk de Groot, zo liet hij al begin dit jaar aan RTV Drenthe weten. De Friese bedrijfsadviseur en financieel manager is eind vorig jaar bij de GKB aangesteld. Zijn taak is de overheidsclub vloeiend naar 'de beste uitgang' te helpen, en ondertussen de dienstverlening op orde te houden.

In februari zei De Groot zeker 'een mooie en gezonde toekomst' te zien voor een zelfstandig GKB. "Onze mensen zijn zeer capabel, door de jaren heen is zoveel kennis en kunde opgebouwd, dat zou je weggooien als je de organisatie zou opheffen."

Onrust cliënten

En ook de cliënten zijn al een tijdje verontrust over een mogelijke toekomst zonder GKB, zo meldde De Groot. "Ze zijn al jaren vertrouwd met onze aanpak. We merken dat er grote bezorgdheid is, waar ze straks terecht komen. Ze zien ons als steun en toeverlaat in een lastige tijd. Met hun hele financiële hebben en houden over moeten naar een andere dienstverlener, dat voelt voor hen niet goed."