Aardappeldag Veenhuizen: 80 rassen te koop

Naast de geschiedenis van de pootgroente wordt er ook verteld over de teelt - en natuurlijk over hoe de aardappel het beste is te bereiden. Ook zijn er zo'n 80 verschillende rassen te koop. De zorgboerderij beschikt over de grootste private collectie van Nederland.

Een voorbeeld is de typische Drentse 'noorderling'. De aardappel was vroeger de meest gegeten soort in onze provincie, maar moet inmiddels vrezen voor zijn voortbestaan. "Zonder ons was deze aardappel zo ongeveer uitgestorven" zegt Lambert Sijens, die de Tuinen van Weldadigheid beheert. "Maar de markt is er nog steeds, dus we proberen de aardappel opnieuw te laten produceren in grotere hoeveelheden."

Lezingen

Sijens vertelt tijdens de potato day over de collectie en de teelt van aardappelen op de tuinen. Lidy Kuiper geeft een lezing over de geschiedenis en wetenswaardigheden over aardappels. Stefan Grieser uit Zwitserland geeft een lezing over het veredelen van aardappelen wat hij al ruim 20 jaar doet.