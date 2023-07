Reizigers boos over geen inzet van bussen tijdens stroomstoring

Het was vanochtend een mengelmoes van Drenten, Groningers en Friezen op het treinstation in Meppel. Honderden reizigers strandden daar vanwege een stroomstoring. Na bijna vier uur reden de eerste treinen weer.

Sam Blankenstein zat ruim een uur te wachten op het station. Ze moest met het Nederlands basketbalteam basketballen in Barneveld. Ze komt uit Groningen, maar is gestrand in Meppel. "Hoop dat ik nog op tijd ben", zegt ze. "Als het goed is haalt mijn coach mij op."

Station Meppel is aan

Een drietal Friese vrienden is onderweg naar een vrijgezellenfeest in Utrecht. Ze komen uit Twijzelerheide en wachten op een taxi die ze naar Zwolle brengt waarna ze met de trein verder kunnen. "We hebben bij de supermarkt even broodjes en bier gehaald. Station Meppel is wel aan!"

Reizigers maken zich vooral boos over het niet inzetten van bussen door de NS. "Ik heb direct maar geprobeerd iets te regelen", zegt Ina uit Franeker. Ze is onderweg naar Amsterdam. "Je kent elkaar niet, maar je raakt in gesprek met mensen en iemand wist en taxibusje te regelen."

'Vaker raak op dit stuk spoor'

Cor van der Klauw uit Groningen was onderweg naar Gouda. "Onze schoondochter houdt daar een expositie van keramiek en ik vind het heel vervelend dat er geen bussen zijn. Het is zo vaak raak op dit knooppunt." Hij vindt dat er altijd bussen klaar moeten staan in Meppel. "Nu missen de onze lunch met onze schoondochter."

Mevrouw Van der Scheer uit Westerbork is extra vroeg van huis vertrokken voor een begrafenis in Lelystad. "Het is knap waardeloos dat er geen bussen klaar staan. Het is de laatste keren steeds raak, of er is een storing op het spoor of iets met de trein aan de hand."