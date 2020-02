Eerste huiskamerfestival Assen is succes

"Gluren bij de buren is een huiskamerfestival waarbij we muziek, dans en theater, eigenlijk alles wat op een podium kan, in de huiskamer zetten." zegt mede-organisator Tim Kamphuis. "Want wat op een podium kan, kan ook op een vloerkleed."

Artiesten treden drie keer op per huiskamer. Voor Henri Kuipers is het een thuiswedstrijd. Hij en zijn partner Debbie Baan stellen hun huis open en Henri treedt op. "Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Ik heb me prima vermaakt en het publiek ook, volgens mij. Muziek is mijn passie."

Andere kant leren kennen

Buurman Jaap Dijksterhuis is helemaal onder de indruk. "Geweldig!" Hij kende de buren al wel. Wist bijvoorbeeld wat voor werk ze doen, maar nog niet wat hun hobby's zijn. "Daarvoor moet je toch achter de voordeur kijken. Ik leer hem nu eigenlijk van een andere kant kennen. Een heel mooie kant," zegt hij.

Tientallen kaarsjes branden er in het huis. Nee, niet speciaal voor het optreden. Debbie Baan heeft ze het liefs zo vaak mogelijk aan. Ze doet mee omdat ze het heel leuk vindt om mensen zo met haar en Henri kennis te laten maken. "Dit maakt het extra leuk. Je zet je huis open voor de rest van de buurt. Niet alleen de buren, maar ook een straatje verderop."

Op 5 juli is het zusterfestival van Gluren bij de buren: Struinen in de tuinen, waar tot nu toe acht steden aan meedoen.