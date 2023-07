Laatste uitzending voor Hoogeveense Zieken- en Bejaardenomroep

Trouwe luisteraar

Op 15 april 1969 werd de omroep opgericht door een groep van twaalf personen. Het plan was om muziek te draaien op verzoek van patiënten die in het ziekenhuis in Hoogeveen lagen. Vanaf 1975 was de omroep niet alleen in het ziekenhuis te beluisteren, maar ook in verzorgingstehuizen in Hoogeveen, Hollandscheveld en Zuidwolde.