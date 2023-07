Een bar, frituurpan of discobal kopen? Inventaris van Uitgaanscentrum De Klok onder de hamer

In totaal zijn er ruim 440 kavels te koop. Een kavel kan bijvoorbeeld bestaan uit vier lampen of tien flessen sterke drank. Elke kavel begint vanaf tien euro. "Iemand die een herinnering wil hebben omdat hij hier altijd met zijn kameraden aan de statafel hing, kan gewoon een bod doen op een statafel met zes krukken. Zo kan er thuis in de garage nog een ouderwets feestje Klok worden gevierd."

Kijkdag

Eigenaren Leffert en Bertha Klok besloten begin dit jaar dat het tijd werd om het rustig aan te doen. Het pand is verkocht en de horecafunctie verdwijnt. In het gebouw worden appartementen gebouwd.

Wie nieuwsgierig is naar wat er allemaal te koop is, kan maandag 10 juli een kijkje komen nemen in het pand. Burger verwacht dat de veiling goed zal lopen. "Alles wat wordt geveild is kwalitatief goed. Er zit geen rotzooi tussen. Ik verwacht dat we van alles wel afkomen."