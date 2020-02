Ruim 15.000 geboetseerde vogels in Emmen voor 75 jaar vrijheid

Haar atelier ligt vol met pakken klei: in totaal 4.000 kilo. Al die pakken klei moeten omgevormd worden tot geboetseerde vogeltjes. Kunstenares Myrte van Dijk leidt het project dat Vogel-vrij heet en gaat de vogels samen met de inwoners van Emmen en basisschool kinderen maken.

"Het is de bedoeling dat alle vogels bij elkaar een grote kunst-installatie gaan vormen", legt de beeldend kunstenares uit. "Het doel is ook om mensen in aanraking te brengen met klei. En wat je daar allemaal mee kunt, vooral ook wat je allemaal met je handen kan doen. Wat voor houdingen je met je handen kan aannemen en welke vormen je ermee kan maken."

Van Dijk loopt al tien jaar met het idee rond: "Ik wilde dit een keer zo graag een keer doen. Een grote massa maken en dat je het gevoel krijgt van zwermen van vogels door elkaar. Bij een vogel krijg je het gevoel van vrijheid. En nu is het ook 75 jaar vrijheid, dus dat kan niet missen. Dat past perfect."

In het CBK aan de Ermerweg komt in april en mei ook een kleilab. Daar kunnen mensen tijdens openingstijden terecht om kosteloos een vogel te boetseren en bij te dragen aan het project. Ook gaat Van Dijk workshops geven op basisscholen. "Doordat veel mensen allemaal een vogel maken en het met de hand gemaakt is, is het uniek. Daarmee is het ook een weerspiegeling van de maatschappij. Iedereen boetseert zelf en daarmee komen de karaktertjes ook weer naar voren."

Het project kost rond de 15.000 euro. Naast veel eigen tijd van Van Dijk zit er ook subsidie van de gemeente, van de Kunstbeweging Emmen en het CBK in. De expositie is te zien in het CBK-gebouw in het Rensenpark van 4 juli tot 13 september.

Enkele tientallen vogels zijn nu klaar (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)