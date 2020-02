Brandweer rukt tachtig keer uit voor stormschade

De storm Ciara raasde gisteren over Nederland en het KNMI had code oranje afgegeven. "We hebben tussen twaalf uur gistermiddag en elf uur gisteravond tientallen meldingen gehad van storm- en waterschade", zegt Van Alphen. "Het ging vooral om weggewaaide dakdelen en takken en omgewaaide bomen. Het was vrij intensief voor onze 36 Drentse brandweerposten."

Niet het bos in

De afgelopen nacht was het volgens Van Alphen erg rustig. Hij verwacht wel dat de brandweer vandaag nog weer moet uitrukken vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide takken. Ook waarschuwt hij om niet het bos in te gaan nu het zo hard waait.

Op dit moment geldt nog code geel vanwege windstoten die kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur. Vanmiddag neemt de wind in Oost-Nederland volgens het KNMI naar verwachting af.

Dode koeien

Twee koeien in Fluitenberg hebben de storm niet overleefd. De dieren raakten zwaargewond toen een gevel instortte. De dierenarts moest ze laten inslapen. Verder viel in Emmen een boom op een auto en is de Rolderstraat in Assen sinds gistermiddag afgesloten, omdat daar een hoge steiger staat die door de storm dreigde om te vallen. De straat in het centrum van de stad is nog steeds afgesloten.

In Barger-Compascuum is een compleet dak van een huis gewaaid. Er raakte niemand gewond.

Dak van huis gewaaid in Barger-Compascuum (foto: Van Oost Media)

