Geen treinen tussen Assen en Beilen

Tussen Beilen en Assen rijden vanochtend geen treinen. Dat komt volgens de NS door een defecte bovenleiding. "Het kan zijn dat de bovenleiding versleten is, of dat een trein die leiding kapot heeft getrokken", zegt een woordvoerder.

De NS verwacht dat de treinen rond 12.15 uur weer volgens dienstregeling rijden. "De boel moet van het stroom gehaald worden. Zoiets kost wel even tijd." Volgens de woordvoerder van de NS is het niet mogelijk om vervangend busvervoer in te zetten.