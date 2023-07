Bekende van schapenhouder die is aangevallen door wolf: 'Ik sta nog te trillen'

Oud-Statenlid Johan Moes maakte het van dichtbij mee. "Vlak voor zeven uur werd ik gebeld door een goede bekende. Hij zei: 'Ik heb de wolf hierachter op mijn terrein. Die zit achter mijn schapen aan. Als je de wolf wilt zien, kom dan'. Toen ik hier kwam was de hele familie in paniek. Zijn vrouw riep: 'Hij is gegrepen door de wolf!' De eigenaar was in zijn arm gebeten. Ik heb toen een jager en de burgemeester gebeld. De wolf kon er niet meer uit. Ik sta er nog van te trillen."

De schapenhouder zat met een hooivork en een schep achter de wolf aan, luid roepend. De wolf zat eerst achter de schapen maar keerde zich toen om richting de schapenhouder. Hij en zijn vrouw trokken zich terug achter het hek. De wolf sprong toen naar de bovenkant van het hek op meer dan 1.20 meter hoogte en beet de man in zijn arm. Zijn pezen zijn beschadigd. De man is naar het ziekenhuis gegaan.

Wolfwerend raster

De schapen stonden achter een wolfwerend raster met zeven draden. Er zijn volgens Moes sporen dat de wolf eronderdoor is gegaan. "Hij kon er niet meer uit komen. De schapenhouder heeft zonnepanelen achterin de tuin en de wolf was zo verdoofd door de klap, dat die daar is gaan schuilen."

Burgemeester Rikus Jager gaf de opdracht het dier te doden na overleg met deskundigen. Om 9.00 uur werd een schot gelost. "Het is voor het eerst in Nederland dat een wolf een mens aanvalt. Het is zodanig ernstig dat de persoon naar het ziekenhuis is gegaan. Iedereen is heel erg geschrokken. De kinderen zijn erg onder de indruk. Ik ben ervan overtuigd dat men dit nog jaren met zich meedraagt."

Hoe nu verder?

De burgemeester hoorde het om 8.00 uur. "We moesten een knoop doorhakken: kun je zo'n wolf wel of niet vrij laten lopen, of is het risico te groot dat het weer gebeurt? Het was mij duidelijk dat deze wolf te veel gefocust is op mensen. De adviezen waren eensluidend."

Hoe nu verder? "Daar kan ik niet veel over zeggen. Ik wil ook heel graag de lezing van het slachtoffer horen", aldus de burgemeester.