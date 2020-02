Twee Drentse huisartsenpraktijken gaan testen op coronavirus

De huisartsenpraktijken in Schoonoord en Nieuw-Weerdinge, die voor het Nivel het aantal mensen met griep in Drenthe registreren, gaan patiƫnten voortaan ook controleren op het coronavirus. "Het is belangrijk om te starten met het monitoren van het nieuwe coronavirus voordat het virus daadwerkelijk in Nederland circuleert", stelt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel).

Het Nivel verzamelt van veertig huisartsenpraktijken in Nederland informatie waar griepachtige klachten worden geregistreerd. Deze gegevens worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzocht op aanwezigheid van griep- en verkoudheidsvirussen. "Het RIVM en de GGD kunnen dan snel maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan", laat het Nivel weten.

Niet automatisch testen

Huisarts Niels de Koe van de huisartsenpraktijk in Schoonoord heeft nog geen patiënten in de praktijk gezien die vermoeden het coronavirus te hebben. "Als er bij ons patiënten komen waarvan wij denken dat zij een griepvirus hebben, nemen wij, uiteraard met toestemming, met een wattenstaafje wat speeksel uit de neus en wang af", legt De Koe uit. "Dat sturen wij op naar het Nivel. Binnen een week krijgen wij dan te horen of het om een griepvirus gaat of niet."

Het Nivel acht het niet aannemelijk dat het virus wordt aangetroffen. Ook is het niet zo dat alle huisartsen nu mensen met griepachtige verschijnselen automatisch gaan testen op het coronavirus. Dat doen ze alleen bij verdenkingen van aanwezigheid van het virus. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met griepklachten die in de afgelopen veertien dagen in contact is geweest met iemand die de infectie heeft opgelopen of iemand met griepverschijnselen die is teruggekomen uit China.

Maatregelen

Volgens De Koe moeten wij niet uitsluiten dat het virus in Nederland wordt vastgesteld. "Het is een besmettelijk virus en het verspreidt zich wel. Maar er wordt ook alles aan gedaan om verspreiding te voorkomen."

Ook de praktijk van De Koe neemt maatregelen. "Als iemand naar onze praktijk belt met klachten en diegene is recent in China geweest, dan kiezen wij ervoor om de patiënt thuis te bezoeken. Op die manier kan iemand niet in de wachtkamer andere patiënten besmetten."