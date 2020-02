Stelende penningmeester Zuidenveld krijgt werkstraf

Voor het stelen van ruim 4.300 euro uit de kas van de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld is een 66-jarige man uit Exloo veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De man was van 2014 tot eind 2017 penningmeester van de vereniging, die jaarlijks het Zuidenveldfeest organiseert in Zuidoost-Drenthe.

De diefstal kwam in juli 2017 tijdens een jaarafrekening aan het licht. Er stonden dubieuze posten in de boeken. De penningmeester gaf hiervoor geen verklaring. Andere bestuursleden konden maandenlang geen contact met hem krijgen.

Geld in kluis

In november 2017 mailde de man uit Exloo een verklaring aan ze. Hij toe dat het geld weg was. Hij had het naar eigen zeggen bij een kennis in een kluis gelegd. De kennis overleed en de nabestaanden zeiden dat er geen kas in de kluis stond, schreef de toenmalige penningmeester in zijn mail.

Hij schreef ook dat hij zich verantwoordelijk voelde en niet weg zou lopen voor de gevolgen. Toch was hij vandaag niet in de rechtbank in Assen om uitleg te geven.

Terugbetalen

De officier van justitie noemde dat 'jammer'. Hij vindt dat de Exloër niet alleen het vertrouwen van de rest van het bestuur, maar ook van de rest van de leden van Het Zuidenveld heeft beschaamd. Naast de werkstraf moet de man van de rechter ook het verduisterde geld terugbetalen.

Het Zuidenveldfeest wordt gehouden in acht plaatsen in Zuidoost-Drenthe; ieder jaar is een andere plaats aan de beurt om het evenement, dat ooit begon als landbouwtentoonstelling, te organiseren. Dit jaar wordt in Schoonebeek de honderdste editie gehouden.