Wolvendeskundige over aanval wolf op mens: 'Niet terecht dat wolf is afgeschoten'

Hij noemt de situatie wel heel bijzonder. "Er gebeuren in Nederland nu een heleboel gekke dingen in één reeks. Zoals de wolf die in een tuin in slaap viel. Ik denk dat dit binnen nu en twee maanden weer gaat gebeuren."

Niet geconsulteerd door gemeente

Van Maanen kent weinig vergelijkbare voorbeelden in het buitenland. "In Duitsland zijn dit soort dingen minder aan de hand. En in Roemenië is een geval bekend van een wolf die iemand aanviel die in het nauw gedreven zat, in een stal. De interactie tussen mens en dier is in Nederland heel sterk."

De wolvenkenner is niet geconsulteerd door de gemeente Westerveld over het wel of niet afschieten van deze wolf. Hij denkt dat het niet terecht is dat de wolf is afgeschoten. "Ik ben geen voorstander van afschot. De wolf was in het nauw gedreven", stelt hij. "Mensen zijn in paniek en grijpen naar drastische maatregelen. Dat gebeurde in de Middeleeuwen ook. Dat zie je ook op de tekeningen van Rien Poortvliet, waar mensen met hooivorken achter de wolf aan zitten."

Voer voor wolventegenstanders

Hij zegt de mensen in Wapse te zullen ondersteunen. "Het is heel erg wat hier is gebeurd. Maar ik probeer heel reëel te zijn."