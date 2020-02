8 jaar cel geëist tegen leden 'Goliath-bende' voor grootschalige drugshandel

Tegen drie vermeende leden van de Twentse 'Goliath-bende' zijn celstraffen geëist van acht jaar. Eén van de bendeleden komt uit Emmen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze via het darkweb jarenlang wereldwijd allerhande soorten drugs verkocht. "Het was een modern operationeel cluster." Morgen staan nog drie andere verdachten terecht.

Onder namen als InsaneCocaine en Instadrug werd volgens justitie xtc, speed, cocaïne en heroïne verkocht. Opvallend is dat veel van hun pillen een SS-logo hadden, meldt RTV Oost. Eén van de kopstukken van de bende had naast 'Vin' ook 'Nazi' als bijnaam. Die persoon zit momenteel vast in een Duitse cel. Hij stond vandaag niet terecht.

ChicoLab, Spider en Kingpin

De opdrachten voor drugshandel kwamen volgens justitie binnen bij 'ChicoLab' in Enschede. "Hij stuurde vervolgens de rest aan", zegt het OM. De drugs werden dan in Roermond en Emmen verpakt en verzonden, zegt het OM. Verdachten met bijnamen 'Spider' en 'Kingpin' zorgden voor distributie, drugsvoorraad en het omwisselen van verdiende bitcoins in cash.

SS-pillen

In voorraadpanden in Roermond en Emmen werd meer dan honderd kilo aan drugs gevonden, ecstasy, speed, cocaïne en heroïne. Die voorraden verdwenen telkens over de grens. In een van de panden werden de SS-pillen en een daartoe bestemde machine met stempel gevonden.

Advocaat betalen

Tienduizenden euro's werden door de bende met iedere drugsdeal verdiend, de opbrengsten werden verdeeld. Opvallend is dat een groot deel van de verdiensten van de bende werd gereserveerd voor vermeend kopstuk 'Vin'. 'Zijn proces is begonnen in Duitsland', is een van de berichten die de bendeleden erover schrijven. 'Hij heeft nu een mooie buffer om z'n advocaat te betalen', is een ander bericht.

Simo D.

Vin wordt samen met de zelfbenoemde 'Godfather' Simo D. ervan verdacht de Goliath-bende te hebben opgezet. "Dat druipt eraf", zegt het OM. Beide heren zitten nu vast in een Duitse cel. Ze zijn ook veelvuldig genoemd in het Twentse 'liquidatieproces', waarin twee uitvoerders onlangs een kwart eeuw achter de tralies zijn gezet. Simo zou zeker zeven moorden hebben 'besteld' via Vin, zegt OM.

Miljoenen

Politie en Justitie kwam de heren op het spoor na tips uit de onderwereld. Bij het Team Criminele Inlichtingen kwamen tips binnen als:'Simo D. regelt drugshandel vanuit zijn cel. Hij heeft daar mobiele telefoons tot zijn beschikking.' En: 'Vin is de rechterhand van Simo. Hij is handig met computers en heeft netwerken met cryptofoons opgezet. Hij handelt online in drugs, het levert miljoenen op.'

Het netwerk met de cryptofoons waar de tipgever het over heeft, blijkt echt te bestaan. Via de app Ironchat communiceren gebruikers onderling vrijuit over criminele zaken. De politie weet op vernuftige wijze deze berichten leesbaar te maken en kan zodoende live volgen waar gebruikers mee bezig zijn.

Bijnamen

Ook leden van de Goliath-bende 'ChicoLab', 'Kingpin' en 'Spider' chatten vrijuit. Er wordt gesproken over verschillende soorten drugs, de hoeveelheid ervan en de prijzen. De gebruikers hebben allemaal een nickname. De vraag is nu of de gebruikte bijnamen kunnen worden gekoppeld aan de aangehouden verdachten. Volgens het OM wel.

Soms hebben de verdachten gechat over een vader die op een bepaalde datum jarig is, en dat sluit dan aan bij de werkelijke situatie. Of één typt de tekst: 'Kom maar bij m'n winkel', en noemt daarbij het adres. Een van de verdachten heeft daadwerkelijk daar een winkel. Ook worden ze waargenomen door observatieteams van de recherche en verklaart een getuige over hen.

Ontkennen

De verdachten zelf ontkennen betrokkenheid bij de drugshandel. Ze zeggen dat zij niet de gebruikers zijn geweest van Ironchat waarmee de belastende berichten zijn getypt.

Anderhalve week geleden werden tegen verdachten uit een ander onderzoek, maar die volgens het OM ook gelieerd zijn aan de Goliath-bende, celstraffen geëist van vijf tot tien jaar.

