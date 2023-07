De Week van Drenthe: Zomerstorm raast over Drenthe, en Frans attractiepark bij Meppel

Zomerstorm Poly raasde afgelopen week over Drenthe. Ook in deze Week van Drenthe aandacht voor die storm en de schade die werd aangericht.

Poly ontwortelde bomen en ontregelde verkeer en openbaar vervoer. In totaal wordt de schade geschat op zo'n 50 tot 100 miljoen euro.

Verder hebben we aandacht voor een mogelijk nieuw attractiepark in Meppel. Het Franse bedrijf Puy du Fou wil bij de Drentse stad een groot themapark bouwen. Het park moet zo'n 60 hectare groot worden. Dat is bijna drie keer zo groot als Wildlands. In het park kun je niet terecht voor een ritje in een achtbaan. Het is de bedoeling om er shows te houden over de geschiedenis van Europa en met name die van Nederland.

En we gingen langs in Roden waar zwembad De Hullen aan de vooravond van een flinke opknapbeurt staat. Een duik in het zwembad is nog niet gevaarlijk, maar er moet wel wat gebeuren. "Doe je niks dan heeft Roden over een jaar of vijf geen zwembad meer", zegt beheerder Albert Douwsma erover. Ook wethouder Alex Wekema vindt dat er iets moet gebeuren. Hij droomt over een beweegbaar dak zodat ook in de buitenlucht gezwommen kan worden.