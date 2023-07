LTO Noord wil actie van minister na wolvenbeet: 'Regels mogen niet belangrijker zijn dan veiligheid'

"Politieke regeltjes mogen niet belangrijker zijn dan de veiligheid en het welzijn van onze boeren. Deze schapenhouder had alles gedaan wat hij kon", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. "Hoe de wolf toch door het goedgekeurde wolvenraster is gekomen moet worden onderzocht."

Volgens Bruins geeft het voorval aan dat er dringend behoefte is aan doeltreffend wolvenbeheer. "We zijn ervan overtuigd dat een evenwichtige aanpak mogelijk is, maar blijven waarschuwen voor wolven in dichtbevolkt gebied." Volgens Bruins is Nederland op enkele plekken na niet geschikt als leefgebied voor de wolf.

Bruins ging op bezoek bij de gewonde schapenhouder. "Hij hoorde om zeven uur een vreemd geluid uit zijn weiland en is meteen gaan kijken", laat Bruins weten. "Tot zijn verbazing kwam ineens een wolf tussen de zonnepanelen vandaan, die alles behalve schuw was." De man wilde volgens Bruins zichzelf, zijn gezin en zijn nog levende dieren beschermen en heeft geprobeerd de wolf te verjagen. "Maar helaas liep hij daarbij ernstige verwondingen op aan zijn arm."

Volgens Bruin had ook de behandeling van de schapenhouder in het ziekenhuis nogal wat voeten in de aarde. "Hij is in het ziekenhuis goed behandeld, maar daar bleek aanvankelijk dat men niet wist hoe met wolvenbeten moest worden omgegaan. Dat mag nooit meer voorkomen. Ik pleit daarom voor meer kennis over wolvenbeten en de gevolgen ervan."