Animal Rights overweegt juridische stappen om 'brute moord op wolf te wreken'

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights overweegt stappen om "de brute moord op een wolf in Drenthe langs de juridische weg te 'wreken'". Dat schrijft de organisatie in een persbericht.

De organisatie is in overleg met haar advocaten over de precieze stappen die worden genomen. "Alle betrokkenen kunnen aangifte tegen hen verwachten of andere juridische maatregelen, afhankelijk van het advies van de advocaten van Animal Rights", staat in het persbericht.