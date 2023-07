Faunabescherming doet aangifte vanwege afschieten wolf

De Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester Jager en de gebeten hobbyboer. "Zoals het nu lijkt is geen sprake geweest van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf", schrijft de Faunabescherming in een verklaring.

"De hobbyboer was duidelijk in overtreding", vindt de organisatie. Volgens de organisatie heeft de boer zijn schapen niet adequaat beveiligd.

De schapenhouder ontdekte zondagochtend dat een wolf enkele van zijn schapen had doodgebeten. De schapenhouder wilde zondagochtend de wolf verjagen, nadat die enkele van zijn schapen had doodgebeten. Vervolgens werd de schapenhouder zelf gebeten. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. Volgens de Faunabescherming was de hobbyboer in overtreding. "Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt."

De wolf werd na het incident onder zonnepanelen in een weiland gevonden, schetst de Faunabescherming. "Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten."

Animal Rights overweegt stappen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights overweegt stappen om "de brute moord op een wolf in Drenthe langs de juridische weg te 'wreken'". Dat schrijft de organisatie in een persbericht.

Volgens Animal Rights hebben de schapenhouder en anderen het de wolf onmogelijk gemaakt om te ontsnappen. "De burgemeester heeft vervolgens op dubieuze gronden opdracht gegeven de wolf te vermoorden."

De organisatie is in overleg met haar advocaten over de precieze stappen die worden genomen. "Alle betrokkenen kunnen aangifte tegen hen verwachten of andere juridische maatregelen, afhankelijk van het advies van de advocaten van Animal Rights", staat in het persbericht.

Volgens Dirk Bruins van LTO Noord had de hobbyboer een wolfwerend raster. "Hij had goede wolfwerende rasters. En toch komt zo'n dier er op wat voor manier dan ook in en dan kan hij er niet meer uit. Dan wil zo'n schapenhouder ook zijn dieren beschermen", zei hij tegen RTV Drenthe.