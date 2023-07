Faunabescherming en Animal Rights doen aangifte vanwege afschieten wolf

De Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester Jager en de gebeten hobbyboer. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights neemt samen met Bite Back ook juridische stappen.

"Zoals het nu lijkt is geen sprake geweest van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf", schrijft de Faunabescherming in een verklaring. "De hobbyboer was duidelijk in overtreding", vindt de organisatie. Volgens de organisatie heeft de boer zijn schapen niet adequaat beveiligd.

De schapenhouder wilde zondagochtend de wolf verjagen, nadat die enkele van zijn schapen had doodgebeten. Vervolgens werd de schapenhouder zelf gebeten. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij weer naar huis. Volgens de Faunabescherming was de hobbyboer in overtreding. "Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt."

De wolf werd na het incident onder zonnepanelen in een weiland gevonden, schetst de Faunabescherming. "Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten."

Andere dierenrechtenorganisaties

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights neemt ook juridische stappen. Dat kan in de vorm van aangifte of een handhavingsverzoek, zegt een woordvoerder namens de organisatie. Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft zich hierbij aangesloten, zegt de woordvoerder.

Volgens Animal Rights hebben de schapenhouder en anderen het de wolf onmogelijk gemaakt om te ontsnappen. Ze spreekt van een "ordinaire lynchpartij." "Deze boer heeft de wolf aangevallen met een schep en een hooivork. Het dier in het nauw heeft zichzelf verdedigd. Dat zou ook zijn gebeurd als het een hond was."

"Het gevolg is waarschijnlijk dat er uitgebreid onderzoek moet komen. Het belangrijkste is dat wolf niet als dader moet worden gezien, maar als slachtoffer. En dat niet de boer het slachtoffer is, maar degene is die deze aanval heeft uitgelokt."