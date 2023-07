'Bert en Ernie' stunten tijdens de TT: 'Wat we dit jaar hebben gemaakt is nog niet gevonden'

Rond de TT in Assen gaat het vaak over de inmiddels gestopte Valentino Rossi en over Marc Marquez, Bo Bendsneijder of over (relatieve) nieuwkomers als Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh. Maar wie ook ieder jaar weer hun opwachting maken bij het circuit zijn 'Bert en Ernie'.

Het mysterieuze duo heeft er een sport van gemaakt om ieder jaar ergens bij het TT Circuit bier te verstoppen. Het begon met simpele verstopplekken als 'een tasje over de sloot' of het begraven van wat bier. Maar zoals dat gaat met dit soort hobby's werd het ieder jaar gekker. In 2019 bouwde het tweetal bijvoorbeeld een namaak-elektriciteitskast om het bier in te bewaren. Het bouwsel van dit jaar is nog steeds een verrassing. "Wat we dit jaar hebben gemaakt is nog steeds niet gevonden."

Overal politie

"Vooral de actie met de elektriciteitskast was spannend", vertelt 'Ernie'. "We kwamen onderweg best veel politie tegen. We hadden geluk dat ze mensen uit Appelscha zochten en daar komen wij niet vandaan", vertelt hij. Maar ook zonder de aanwezigheid van politie is het spannend. "Je fietst rond middernacht die kant op. En je mag niet achter de baan zijn 's nachts", vertelt Ernie. "Er loopt beveiliging rond dus je hebt kans dat je gepakt wordt." En wat als dat gebeurt? "Ja, jammer dan."

Pino en Ieniemienie