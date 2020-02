Hoofdmacht SV Tynaarlo gaat op zaterdag verder

Volgend seizoen stopt sv Tynaarlo met zondagvoetbal voor het eerste elftal. De hoofdmacht die dit jaar in de vijfde klasse C uitkomt, voetbalt na de zomer alleen nog op zaterdag.

De club vervult hiermee de wens van de selectie. "Veel spelers willen graag de zondag vrijhouden. Sommigen gaan naar de kroeg op zaterdag", laat Egbert Leiting van de club weten. "De meeste jongens willen gewoon blijven voetballen in een prestatie-elftal, op deze manier komen wij ze tegemoet."

'Hele bloeiende club'

Volgens Leiting is sv Tynaarlo misschien wel één van de mooiste clubs van Drenthe. "Het is een hele bloeiende club. We hebben 35+, 45+ en Walking Football. Daarnaast hebben we diverse jeugdelftallen en vier damesteams. Die spelen op een hoog niveau."

In december was voorzitter Roelof Leuning nog bang dat ze het vlaggenschip helemaal moesten terugtrekken. Inmiddels heeft het eerste elftal nul punten uit elf wedstrijden. Volgens Leiting komt dat vooral omdat er vorig seizoen spelers zijn weggegaan. "En de aanwas is er momenteel niet zo. Toch willen we graag een prestatie-elftal houden. We willen alleen niet de slechtste club van Drenthe zijn."

Aanzuigende werking

Als extra motivatie om op zaterdag te gaan voetballen is volgens Leiting ook de mogelijk aanzuigende werking. "We zijn niet de enige ploeg die op zaterdag gaat voetballen. We hopen dat we dan een interessanter eerste elftal hebben waar jongens willen gaan spelen. Aanwas is ook lastig in een dorp als Tynaarlo."

Wel wil Leiting nog van zijn hart dat sv Tynaarlo wel degelijk een zondagclub blijft. "We hebben geen tweede elftal, maar ons derde en ons vierde elftal blijven gewoon op zondag voetballen. We verhuizen alleen het eerste elftal naar de zaterdag."

Lees ook: