Minister Van Nieuwenhuizen: 'Eelde moet zich richten op duurzame luchtvaart'

Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen bij de officiële opening van het zonnepark op het terrein van de luchthaven. Het gaat om een zonnepark van ruim 63.000 panelen. GroenLeven uit Heerenveen is de exploitant van het zonnepark. "Het gaat om 22 megawatt aan energie", vertelt Siebren Zijlstra van GroenLeven. "Dat is goed voor 6200 huishoudens." Minister Van Nieuwenhuizen zou het park al eerder openen. Maar dat ging toen niet door. Vandaag lukte het wel.

Laadpaal voor kleine vliegtuigen en biokerosine

Tijdens de bijeenkomst ging het vooral over duurzame luchtvaart. Dus een minder vervuilende luchtvaart. En de eerste stappen van Groningen Airport Eelde met de bouw van een zonnepark en de aanleg van een laadpaal voor kleine vliegtuigen is een begin. Ook de bouw van een biokerosinefabriek in Delfzijl is een goed voorbeeld van verduurzaming. Luchtvaartmaatschappij KLM is een van de initiatiefnemers daarvan.

Van Nieuwenhuizen: "Ik ben ontzettend blij met de biokerosinefabriek in Delfzijl. Ik vind het eerlijk gezegd ook wel raar dat de KLM alleen in Los Angeles biokerosine kan tanken. Dat moet je in je eigen land ook op orde hebben. We gaan langzamerhand naar het bijmengen van biokerosine voor vliegtuigen. Dit is een hele mooie stap."

De minister had vanmorgen een compliment voor de Drentse luchthaven. Een belangrijke luchthaven, zo zegt ze. Het kan wat haar betreft een voorloper worden als luchthaven waar gekeken wordt naar andere manieren van vliegen. Elektrisch bijvoorbeeld. Naast de reguliere luchtvaart zouden ze zich vooral moeten richten op de 'nieuwe luchtvaart'. Er is nog wel een slag te maken van kerosine naar milieuvriendelijk vliegen. "Zorg dat je voorop loopt in het verduurzamen van de luchtvaart. Dat heeft echt de toekomst. Dan denk ik ook dat je de beste kansen hebt om toekomstproof te zijn."

Elektrisch en autonoom vliegen

Interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde ziet wel kansen. Hij is sinds vier weken directeur van de luchthaven als opvolger van Marco van de Kreeke. Van de Kreeke lag nogal onder vuur bij de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Schmeink heeft inmiddels wel een beeld van de luchthaven en de toekomst daarvan. "Ik hoop dat de luchthaven een belangrijke rol gaat spelen in de technologische ontwikkeling die heel snel gaat. Dan heb ik het niet alleen over elektrisch vliegen, maar ook over autonoom vliegen zonder piloot, drones en alle andere vormen van technologie die bij de luchtvaart hoort. Die rol moeten we pakken in Nederland."

De 'duurzame' luchtvaart heeft nog wel tijd nodig om volwassen te worden. "Er is alleen hier ruimte om te groeien. Het zou toch geweldig zijn als Eelde als eerste een elektrische lijndienst heeft in Nederland. Ik denk dat het nog wel toekomstmuziek is. Maar het zou geweldig zijn als we vanaf Eelde in een uurtje in de Randstad staan. Of nog belangrijker, dat de mensen uit de Randstad heel snel naar het Noorden komen." Misschien een droom, maar niet onmogelijk volgens Schmeink. "Ik geloof er echt heilig in. Zes jaar gelden had niemand nog van Tesla gehoord. Toen was elektrisch rijden totaal niet in. En nu gaat het snel. Waarom zou het in de luchtvaart, die zo belastend is voor het milieu, niet sneller kunnen? Het hoeft trouwens niet met batterijen. Het kan ook met waterstof. Het is een kwestie van willen."

Zorg dat je voorop loopt als het gaat om duurzame luchtvaart. Alleen dan ben je toekomstproof" minister Cora van Nieuwenhuizen

Luchtvaartnota ligt gevoelig

In het toekomstplan waar Schmeink aan werkt, gaat hij uit van een allround luchthaven. Er is ruimte voor alle luchtvaart. "Je moet ruimte hebben voor lesvluchten, voor kleine vliegtuigen, medische vluchten, maar ook voor charters en lijndiensten. Die zijn belangrijk, ook voor de economische en maatschappelijke positie van de luchthaven in de regio."

Belangrijk voor de toekomst van Groningen Airport Eelde is de discussie rondom de opening van Lelystad Airport en de nieuwe luchtvaartnota. In die nota staat voor alle luchthavens 'van nationaal belang' welke rol zij krijgen. De directie van de Noordelijke luchthaven heeft bij de minister vooral gehamerd op de zogenaamde systeemgedachte. Alle luchthavens werken samen, verdelen onderling vluchten en zorgen daarmee dat er groei mogelijk is in de luchtvaart en minder overlast voor omwonenden.

Maar die luchtvaartnota laat op zich wachten. De discussie over stikstofuitstoot en de opening van Lelystad heeft daarmee te maken. Minister van Nieuwenhuizen weegt elk woord als het gaat om die luchtvaartnota. Het ligt nogal gevoelig in Nederland. "We komen binnenkort met de luchtvaartnota. Daarin gaan we het ook hebben over de regionale luchthavens. Maar daar wil ik nu niks over zeggen, maar ze spelen een rol. Anders zou ik hier vandaag ook niet zeggen dat het belangrijk is dat ze verduurzamen."